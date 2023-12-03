Российско-эмиратские переговоры

6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Абу-Даби прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, на повестке дня – состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Перед началом консультаций во дворце Каср аль‑Ватан состоялась церемония официальной встречи главы Российского государства Президентом ОАЭ.