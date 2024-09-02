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В мире     11.09.2024 08:44

Рынок ставок видит победу Харриса над Трампом: итоги дебатов

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Теги:  США  Белый дом  президент  выборы  Харрис  дебаты  Трамп  ставки 

11 сентября — Mossovetinfo.ru — Республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис более 90 минут спарринговали во вторник в очном поединке, который завершился тем, что рынки прогнозов показали положительные признаки в пользу вице-президента, сообщает Bloomberg.

Два кандидата, встретившись впервые, боролись по самым разным вопросам, от абортов до Афганистана, как раз в тот момент, когда в нескольких ключевых штатах должно начаться досрочное голосование. Обе кампании заявляют, что хотят провести еще одни дебаты до 5 ноября.

Трамп заявил, что это “мои лучшие дебаты в истории”, но почувствовал необходимость защитить свое выступление, предприняв необычный шаг - встретившись с журналистами после дебатов. Он появился на Fox News вместе с Шоном Хэннити в spin room и раскритиковал модераторов дебатов ABC News за предвзятое отношение к нему.

Мероприятие во вторник началось с того, что кандидаты получили почти равные шансы на рынке PredictIt, а закончилось спредом в 7 пунктов в пользу Харриса. Также Биткойн, который был настроен оптимистично на фоне победы Трампа, способствующей росту цифровых активов, упал на 1%.

В то же время ряд азиатских компаний, разрабатывающих препараты для лечения бесплодия и абортов, выросли по мере развития дебатов. Тема абортов стала одним из самых драматичных моментов дебатов, когда два кандидата заглушали друг друга, несмотря на правила, требующие отключения микрофонов, когда говорит один кандидат.


На фото: Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп во время президентских дебатов во вторник в Конференц-центре Пенсильвании. Фотограф: Дуг Миллс -- The New York Times - Bloomberg

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Теги: 
США  Белый дом  президент  выборы  Харрис  дебаты  Трамп  ставки 

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