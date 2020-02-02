2 февраля. Mossovetinfo.ru – РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем из-за коронавируса. Об этом говоритсят в сообщении компании. Пассажиры могут вернуть билеты без удержания сборов и плат.



Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

