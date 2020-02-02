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В мире     02.02.2020 22:27

РЖД приостановили сообщение с Китаем из-за короновируса

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Теги:  короновирус  поезда 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем из-за коронавируса. Об этом говоритсят в сообщении компании. Пассажиры могут вернуть билеты без удержания сборов и плат.

Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.



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Теги: 
короновирус  поезда 

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