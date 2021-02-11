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В мире     11.02.2021 17:31

С 1 марта Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам

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Теги:  туризм  Кипр  визы 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 марта Кипр возобновляет выдачу туристических виз гражданам России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представителя Минтуризма республики Димитриса Димитриу.

Оформить визу можно будет онлайн. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев.

Димитриу рассказал, что с 1 марта Кипр открывает границы для граждан 56 стран. Они будут разделены на три группы. Гражданам стран из «красной» группы для въезда на Кипр потребуется предъявить ПЦР-тест, сделанный не менее, чем за 72 часа до поездки. Представителям стран из «оранжевой» группы понадобится только тест для въезда, который можно сделать на месте, гражданам стран «зеленой группы» никакие анализы не нужны.

В зависимости от эпидемиологической ситуации страны будут перемещаться из одной группы в другую.

Всем прибывающим туристам за 24 часа до вылета необходимо зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass. Там же можно забронировать тестирование на коронавирус. В аэропорту Ларнаки тест обойдется в 30 евро, в аэропорту Пафоса - в 32 евро.

Если у кого-либо из туристов тест на коронавирус даст положительный результат, он будет отправлен на лечение, при этом, все расходы на проживание, еду, питье и лекарства возьмет на себя правительство.

Россия возобновила авиасообщение с Кипром в ноябре. Рейсы выполняются по средам и воскресеньям.

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Теги: 
туризм  Кипр  визы 

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