С 500 до 389 сокращено количество россиян, допущенных к Олимпийским играм – МОК

19 января, Mossovetinfo.ru - Международным олимпийским комитетом принято решение уменьшить на 111 человек количество спортсменов из России, которые могут выступить на Олимпийских играх в нынешнем году. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК на сайте организации.



Ранее МОК принял решение о допуске на Олимпийские зимние игры под нейтральным олимпийским флагом 500 спортсменов России. Большинство допущенных спортсменов, отмечает МОК, не принимали участие в олимпиаде в Сочи и являются новым поколением спортсменов.



Решение о сокращении числа спортсменов не окончательное, сообщает МОК, так как рядом спортсменов должны быть еще удовлетворены ранее поставленные им предварительные условия. Окончательный список приглашенных спортсменов может быть опубликован лишь к собранию делегации 27 января 2018 года в PyeongChang.