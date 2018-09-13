Другие материалы
-
В мире
18.09.2018, 08:25
Самолет Минобороны пропал в небе над Сирией
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Командование российской военной базы в сирийской провинции Хмеймим потеряло связь с самолетом военно-космических сил Ил-20, на борту которого находилось 14 военнослу...
-
В мире
13.09.2018, 13:49
Обвиняемые по делу Скрипалей россияне опровергли свою причастность к преступлению
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Россияне Александр Петров и Руслан Боширов дали большое интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, в котором опровергли свою причастность к ...
-
В мире
13.09.2018, 10:44
Российский авторынок занял третье место в Европе по итогам августа
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский авторынок в августе вышел на третье место в Европе по количеству проданных за месяц автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В тече...