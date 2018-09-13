18 сентября. Mossovetinfo.ru – Командование российской военной базы в сирийской провинции Хмеймим потеряло связь с самолетом военно-космических сил Ил-20, на борту которого находилось 14 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.



Связь с самолетом прервалась, когда он находился над Средиземным морем, примерно в 35 километрах от Сирии. Сообщается, что в момент потери связи с самолетом, сирийскую территорию атаковала израильская авиация, а также французский фрегат «Овернь». Самолет Ил-20 осуществлял воздушную разведку, кроме того, он был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы.



Командование российской авиабазы проводит поисково-спасательную операцию.