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В мире     09.01.2021 14:29

Самолет с десятками людей на борту упал в воду недалеко от Джакарты

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Теги:  авиакатастрофа  самолеты 

9 января. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками людей на борту упал в воду недалеко от Джакарты. Найдены обломки лайнера и части тел. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 737-500, вылетевший из Джакарты, спустя 4 минуты после взлета за минуту потерял более 10 тысяч футов высоты. Агентство Синьхуа сообщало, что на борту находилось более 50 человек. Лайнер направлялся в в Понтианак.


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Теги: 
авиакатастрофа  самолеты 

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