9 января. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками людей на борту упал в воду недалеко от Джакарты. Найдены обломки лайнера и части тел. Об этом сообщает агентство Синьхуа.



Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 737-500, вылетевший из Джакарты, спустя 4 минуты после взлета за минуту потерял более 10 тысяч футов высоты. Агентство Синьхуа сообщало, что на борту находилось более 50 человек. Лайнер направлялся в в Понтианак.