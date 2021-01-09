9 января. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками людей на борту упал в воду недалеко от Джакарты. Найдены обломки лайнера и части тел. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 737-500, вылетевший из Джакарты, спустя 4 минуты после взлета за минуту потерял более 10 тысяч футов высоты. Агентство Синьхуа сообщало, что на борту находилось более 50 человек. Лайнер направлялся в в Понтианак.
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