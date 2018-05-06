6 мая. Mossovetinfo.ru – Сборная России по хоккею выиграла второй подряд матч на чемпионате мира со счетом 7:0.



В воскресенье в Копенгагене россияне обыграли команду Австрии со счетом 7:0. В первом матче на турнире с таким же счетом была обыграна сборная Франции.



В следующем матче россияне сыграют с командой Белоруссии.