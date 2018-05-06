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В мире     06.05.2018 15:56

Сборная России по хоккею забросила 7 шайб Австрии на чемпионате мира

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Теги:  хоккей  сборная России по хоккею 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Сборная России по хоккею выиграла второй подряд матч на чемпионате мира со счетом 7:0.

В воскресенье в Копенгагене россияне обыграли команду Австрии со счетом 7:0. В первом матче на турнире с таким же счетом была обыграна сборная Франции.

В следующем матче россияне сыграют с командой Белоруссии.


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Теги: 
хоккей  сборная России по хоккею 

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