Сбой в работе Twitter произошел в разных странах мира

13 мая. Mossovetinfo.ru — Пользователи из разных стран мира сообщают о сбоях в работе Twitter, сообщает портал Downdetector.



Сообщается, что неполадки отмечаются как в работе сайта, так и в работе мобильных приложений.



Большинство жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Японии.