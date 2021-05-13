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В мире     13.05.2021 17:02

Сбой в работе Twitter произошел в разных странах мира

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Теги:  интернет  Twitter  сбой 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Пользователи из разных стран мира сообщают о сбоях в работе Twitter, сообщает портал Downdetector.

Сообщается, что неполадки отмечаются как в работе сайта, так и в работе мобильных приложений.

Большинство жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Японии.

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Теги: 
интернет  Twitter  сбой 

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