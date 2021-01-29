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В мире     29.01.2021 15:47

Сделавшие прививку от COVID-19 россияне смогут попасть в Грузию с 1 февраля - СМИ

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Теги:  Грузия  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

29 января. Mossovetinfo.ru – Граждане России, которые сделают прививку от коронавируса, смогут с 1 февраля посещать Грузию, сообщила на брифинге министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

Как сообщает ТАСС, для того, чтобы посетить Грузию, на границе будет необходимо предъявить документ о прохождении полного курса вакцинирования от коронавируса вакциной любого типа.

Ранее стало известно, что с 1 февраля Грузия восстанавливает авиасообщение с другими странами, которое было закрыто в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. При этом, сухопутные границы страны останутся закрытыми.

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Теги: 
Грузия  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

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