Другие материалы
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В мире
01.02.2018, 13:13
CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи
1 февраля. Mossovetinfo.ru - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, а также аннулиро...
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В мире
01.02.2018, 08:16
Сенат Польши одобрил «антибендеровский» закон
1 февраля. Mossovetinfo.ru – Сенат Польши на заседании минувшей ночью одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание их преступл...
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В мире
31.01.2018, 14:36
Болельщики с декабря подали почти 5 млн заявок на билеты на матчи ЧМ-2018
31 января. Mossovetinfo.ru – Почти пять миллионов билетов на матчи чемпионата мира 2018 года было запрошено болельщиков со всего мира в рамках второго этапа продаж. Об этом сообщается на официально...