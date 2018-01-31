Сенат Польши одобрил «антибендеровский» закон

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Сенат Польши на заседании минувшей ночью одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание их преступлений против поляков в годы Второй мировой войны, в том числе за отрицание так называемой Волынской резни.



Законопроект под названием «Об Институте национальной памяти», запрещает использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.