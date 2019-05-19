19 мая. Mossovetinfo.ru – Россиянин Сергей Лазарев занял третье место на песенном конкурсе «Евровидение», который в 2019 году проходил в Тель-Авиве.
Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял Mahmood (Италия), получив 465 баллов. Лазарев набрал 369 баллов.
Таким образом, «Евровидение» в 2020 году пройдет в Нидерландах.
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