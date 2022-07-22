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В мире     22.07.2022 14:09

Шойгу отправился в Турцию, где ожидается подписание документа по зерновому вопросу - Песков

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Теги:  Турция  Украина  Россия  ООН  спецоперация  зерно  Шойгу  соглашение 

22 июня. Mossovetinfo.ru - Министр обороны России Сергей Шойгу отправился в Турцию, где «сегодня готовится подписание» соглашения по зерновому вопросу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

22 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш планируют подписать в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна.

13 июля в Стамбуле состоялась закрытая встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. По заявлению официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Россия представила предложения по организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов, «исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций».

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Теги: 
Турция  Украина  Россия  ООН  спецоперация  зерно  Шойгу  соглашение 

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