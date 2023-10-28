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В мире     30.10.2023 06:54

Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине

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Теги:  Шойгу  Сяншаньский форум  Россия  Украина  мир  многополярность  справедливость  конфликты  СВО  безопасность  Путин 

30 октября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом.

Об этом, как пишет РИА Новости, он заявил на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах», — сказал министр.

РФ сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил Шойгу. По его словам, чтобы сформировать справедливый и многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности.

Напомним, 5 октября Президент России Владимир Путин выступил в Сочи на юбилейном, двадцатом, ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в этом году – «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в X Сяншаньском форуме безопасности, выступит с докладом на форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности, сообщает telegram-канал Минобороны России.

Десятый Сяншаньский форум безопасности открылся 29 октября и будет работать до 31 октября. В форуме примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Россию, Великобританию, Иран, Саудовскую Аравию и США.

Фото: Минобороны России к материалу: "Министр обороны России выступил на пленарном заседании IX Сяншаньского форума в Пекине" (21.10.2019 (07:44))

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Теги: 
Шойгу  Сяншаньский форум  Россия  Украина  мир  многополярность  справедливость  конфликты  СВО  безопасность  Путин 

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