Другие материалы
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В мире
30.10.2023, 06:54
Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине
30 октября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва сохраняет готовность к дискусс...
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В мире
30.10.2023, 06:08
Число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа, превысило 8000 – Минздрав
30 октября — Mossovetinfo.ru — Число палестинцев, ставших жертвами ударов Израиля по сектору Газа, возросло до 8005 чел...
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В мире
28.10.2023, 16:04
ГА ООН приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе
28 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в пятницу, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии, п...