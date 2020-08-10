10 августа. Mossovetinfo.ru – Штаб кандидата в президенты Беларуссии Свтеланы Тихановской отказался признавать победу Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову.



По словам Ковальковой, данные их наблюдателей на избирательных участках говорят о том, что Тихановская набрала 70-80% голосов, поэтому данные белорусского ЦИК они не признают.



При этом, штаб Тихановской вел наблюдение лишь на отдельных участках.



«У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет», - заявила Ковалькова.



Ранее ЦИК Белоруссии сообщил, что по предварительным итогам Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов, Тихановская 9,9% голосов.



Президентские выборы прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. После окончания выборов в Минске и ряде других городов страны произошли массовые беспорядки.