5 ноября. Mossovetinfo.ru – Штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может подать федеральный иск и опротестовать результат президентских выборов в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Трампа Рудольф Джулиани.



При этом, штаб Трампа уже объявил, что подаст иск по результатам голосования в Пенсильвании, из-за того, что наблюдателей от республиканской партии не допустили к контролю голосов при подсчете на некоторых избирательных участках. Также штаб Трампа намерен опротестовать итоги выборов в Мичигане, где Трамп долгое время лидировал, однако в итоге проиграл в самый последний момент.



Республиканцы подозревают, что в ряде штатов, где Трамп лидировал после подсчетов 70-80% голосов, но в итоге проиграл, когда были подсчитаны все голоса, произошли фальсификации.



Ранее штаб кандидата от демократов Джо Байдена объявил, что их кандидат выиграл президентские выборы в США.