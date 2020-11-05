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В мире     05.11.2020 01:30

Штаб Трампа может подать иск по итогам выборов президента США

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Теги:  Президентские выборы  президентские выборы в США  США  Дональд Трамп 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может подать федеральный иск и опротестовать результат президентских выборов в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Трампа Рудольф Джулиани.

При этом, штаб Трампа уже объявил, что подаст иск по результатам голосования в Пенсильвании, из-за того, что наблюдателей от республиканской партии не допустили к контролю голосов при подсчете на некоторых избирательных участках. Также штаб Трампа намерен опротестовать итоги выборов в Мичигане, где Трамп долгое время лидировал, однако в итоге проиграл в самый последний момент.

Республиканцы подозревают, что в ряде штатов, где Трамп лидировал после подсчетов 70-80% голосов, но в итоге проиграл, когда были подсчитаны все голоса, произошли фальсификации.

Ранее штаб кандидата от демократов Джо Байдена объявил, что их кандидат выиграл президентские выборы в США.


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Теги: 
Президентские выборы  президентские выборы в США  США  Дональд Трамп 

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