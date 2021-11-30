Штамм "Омикрон", по мнению китайских экспертов, может преодолевать иммунитет к коронавирусу

30 ноября, Mossovetinfo.ru - Новый штамм, по мнению китайских экспертов, может преодолевать иммунитет к коронавирусу, который уже сформировался в организме человека.



Штамм "Омикрон", по мнению китайских экспертов, может преодолевать иммунитет к коронавирусу, который уже сформировался в организме человека после прививок и/или болезни, - считает директор инфекционной больницы Хуашань Фуданьского университета Чжан Вэньхун, сообщает "Хуаньцюван".



По мнению эпидемиолога Чжун Наньшань, штамм "Омикрон" наиболее живуч среди всех известных штиммов, способен побеждать в конкурентной борьбе все другие разновидности коронавируса и в итоге доминирует во всех популяциях попадает.



В настоящее время в разных странах идет процесс изучения нового штамма и способов борьбы с ним.

