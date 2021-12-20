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В мире     20.12.2021 10:01

Штамм «омикрон» вызвал пятую волну коронавируса в Израиле

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Теги:  омикрон  коронавирус  Израиль 

20 декабря, Mossovetinfo.ru - В Израиле на фоне распространения омикрон-штамма SARS-CoV-2 началась пятая волна коронавируса, заявил премьер-министр Нафтали Беннет в воскресенье вечером. Он обратился к общественности на брифинге для прессы, когда число выявленных случаев заболевания Омикроном в стране выросло до 175, что на 40 больше, чем в пятницу.

«Мы были первыми в мире, кто закрыл въезд в Израиль иностранцам», - сказал Беннет в своем вступительном слове. «Нам нужно было выиграть время и держать этот штамм как можно дальше от Израиля. Время, которое мы имели, истекает». ). По его словам, пока число зараженных этим штаммом невелико, но оно растет с каждым днем. «Можно сказать, что пятая волна началась», — добавил премьер.

В своем обращении Беннет попросил общественность носить маски и практиковать социальное дистанцирование. Он также попросил частных работодателей разрешать своим работникам работать на дому, когда это возможно, добавив, что правила в этом направлении скоро будут приняты для государственного сектора.

Он также обратился к израильским родителям с призывом вакцинировать своих детей. «Детская вакцина безопасна, и это ответственность родителей», - сказал он. «Не оставляйте своих детей беззащитными и уязвимыми перед Омикроном». С октября в стране разрешено вакцинировать детей от 5 лет.

Власти Израиля расширяют список стран, в который попали США, Турция и ряд стран Европы, - посещение которых запрещено для израильтян из-за повышенного риска распространения коронавируса.

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Теги: 
омикрон  коронавирус  Израиль 

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