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В мире     11.06.2021 13:07

Швейцария частично закроет воздушное пространство в связи с переговорами Путина и Байдена

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Теги:  Швейцария  Владимир Путин  Джо Байден  переговоры  авиация  ограничения 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Швейцария с 15 по 17 июня частично закроет воздушное пространство над Женевой в связи с переговорами Путина и Байдена, сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

«В целях обеспечения безопасности на встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве Федеральный совет утвердил временное ограничение на использование воздушного пространства в районе Женевы с 15 по 17 июня 2021 года», - сообщает пресс-служба.

Обеспечивать безопасность воздушного пространства будут швейцарские ВВС.

При этом, ограничения не коснутся коммерческих рейсов, которые будут прилетать и улетать из аэропорта Женевы.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Встреча пройдет на вилле Ла Гранж.

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Теги: 
Швейцария  Владимир Путин  Джо Байден  переговоры  авиация  ограничения 

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