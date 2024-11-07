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В мире     16.11.2024 11:18

Си Цзиньпин берет на себя роль глобального защитника свободной торговли против Трампа - Bbloomberg

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Теги:  Си Цзиньпин  свободы  свободная торговля  Трамп  барьеры  протекционизм  нестабильность  пошлины 

16 ноября — Mossovetinfo.ru — Си Цзиньпин берет на себя роль глобального защитника свободной торговли против Трампа, в то время как избранный президент США угрожает ввести пошлины для всего мира, и предостерегает Трампа от «возвращения в историю» с новыми торговыми барьерами, пишет Bbloomberg.

В пятницу лидер Китая предупредил, что мировая экономика трещит по швам из-за распространения протекционизма, что приведёт к «серьёзным проблемам». Он заявил, что мир «вступил в новый период нестабильности и перемен». «Разделение взаимозависимого мира уходит в прошлое», — сказал Си Цзиньпин в речи на саммите руководителей АТЭС в Перу, которую зачитал на сцене один из его министров, - сообщает Bbloomberg.

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Теги: 
Си Цзиньпин  свободы  свободная торговля  Трамп  барьеры  протекционизм  нестабильность  пошлины 

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