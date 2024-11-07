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В мире
16.11.2024, 11:18
Си Цзиньпин берет на себя роль глобального защитника свободной торговли против Трампа - Bbloomberg
16 ноября — Mossovetinfo.ru — Си Цзиньпин берет на себя роль глобального защитника свободной торговли против Трампа,...
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В мире
09.11.2024, 18:46
Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Р...
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В мире
07.11.2024, 22:57
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
7 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президе...