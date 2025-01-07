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В мире
17.01.2025, 18:45
Си Цзиньпин и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор
17 января — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с избранным президе...
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В мире
09.01.2025, 20:58
Китай приглашает все страны использовать его возможности и разделить выгоды от его развития — МИД КНР
9 января — Mossovetinfo.ru — Китай приглашает все страны использовать его возможности и разделить выгоды от его раз...
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В мире
07.01.2025, 22:37
Трамп «понимает чувства России» относительно НАТО и Украины
7 января — Mossovetinfo.ru — Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России относительно...