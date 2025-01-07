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В мире     17.01.2025 18:45

Си Цзиньпин и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор

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Теги:  Си Цзиньпин  Трамп  телефонный разговор  торговля  TikTok  украинский кризис 

17 января — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Синьхуа.
Си Цзиньпин и Трамп обсудили ряд тем, включая торговлю, TikTok, украинский кризис. Также Центральное телевидение Китая сообщило, что они обсудили украинский кризис и палестино-израильский конфликт.

«Это был очень хороший разговор как для Китая, так и для США. Я и Си Цзиньпин сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!» — написал Трамп в Truth Social.

Также Синьхуа выпустило следующие «Молнии»:

— Си Цзиньпин призвал Китай и США делать больше значимых, практических и хороших дел на благо обеих стран и мира в целом;

— США и Китай должны поддерживать долгосрочную дружбу, совместно оберегать мир во всем мире -- Д. Трамп;

— Сущность китайско-американских торгово-экономических связей заключается во взаимной вы годе и общем выигрыше, конфронтация не должна быть нашим выбором -- Си Цзиньпин;

— Д. Трамп заявил, что ценит прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпином, рассчитывает продолжать поддерживать диалог и коммуникацию, надеется на скорейшую встречу с китайским лидером;

— Китай и США должны уважать взаимные коренные интересы и важные озабоченности, находить надлежащие пути урегулирования проблем -- Си Цзиньпин.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Трамп  телефонный разговор  торговля  TikTok  украинский кризис 

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