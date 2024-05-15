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В мире     16.05.2024 09:58

Си Цзиньпин и В. Путин подписали Совместное заявление об углублении китайско-российских отношений

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Теги:  Китай  КНР  Путин  визит  Си Цзиньпин  развитие  процветание  Синьхуа 

16 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в четверг подписали и обнародовали Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Синьхуа.

Документ был подписан по итогам полномасштабных российско-китайских переговоров.

Синьхуа сообщает, что 16 мая в Пекине в Доме народных собраний Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры в широком кругу с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин еще раз тепло поприветствовал Президента В. Путина, который посещает Китай с государственным визитом. По словам Си Цзиньпина, первый зарубежный визит В. Путина с начала нового президентского срока совершается в Китае - убедительное свидетельство того внимания, которое Президент и правительство России уделяют китайско-российским отношениям. И это очень ценно.

"В текущем году будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Эта юбилейная веха имеет важное значение в истории двусторонних отношений. В течение 75 лет Китаю и России удалось вместе открыть новый путь взаимодействия между крупными державами и соседними странами в духе взаимного уважения, гармоничного сосуществования и обоюдовыгодного сотрудничества. Благодаря общим усилиям китайско-российские отношения устойчиво развиваются по восходящей, постоянно укрепляется всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, непрерывно продвигается сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и на уровне регионов. Всё это послужило позитивным фактором для поддержания глобальной стратегической стабильности и демократизации международных отношений" , - отметил Си Цзиньпин.

В этом году исполняется 75 лет со дня образования КНР. В Китае всесторонне продвигается китайская модернизация на основе высококачественного развития, интенсивно развиваются производительные силы нового качества, что придает дополнительный импульс росту глобальной экономики. Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и ведущими странами с формирующимся рынком, углубляют стратегическое взаимодействие, расширяют охват взаимовыгодного сотрудничества, сделали общий стратегический выбор в пользу исторической тенденции формирования многополярного мира и экономической глобализации. В контексте 75-летия установления дипломатических отношений как новой отправной точки, стороны обязаны и дальше активизировать сопряжение национальных стратегий развития, наполнять двустороннее сотрудничество новым содержанием на благо двух стран и их народов, подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также выразил готовность вместе с Президентом В. Путиным держать двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям.

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Теги: 
Китай  КНР  Путин  визит  Си Цзиньпин  развитие  процветание  Синьхуа 

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