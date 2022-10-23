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В мире     23.10.2022 11:41

Си Цзиньпин избран генеральным секретарем ЦК КПК - коммюнике

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Теги:  Си Цзиньпин  Китай  генсек 

23 октября, Mossovetinfo.ru - На первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва в воскресенье 23 октября Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва , говорится в коммюнике, распространенном Синьхуа.

В коммюнике сообщается:

"На пленуме, прошедшем под председательством Си Цзиньпина, присутствовали 203 члена ЦК КПК и 168 кандидатов в члены ЦК КПК 20-го созыва.
Си Цзиньпин также был назначен председателем Центрального военного совета КПК на пленуме.

На пленуме Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си были избраны членами ПК Политбюро ЦК КПК.
На данном пленуме также были избраны члены Политбюро ЦК КПК, и утвержден список членов Секретариата ЦК КПК, выдвинутых ПК Политбюро ЦК КПК.
Пленум назначил членов Центрального военного совета.

Пленум также утвердил секретаря, заместителей секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК и членов Постоянного комитета Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК, которые были избраны на первом пленарном заседании Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК 20-го созыва.

Ниже приведены списки:

Члены Политбюро ЦК КПК - список составлен по числу черт в иероглифе фамилии:
Дин Сюэсян, Си Цзиньпин, Ма Синжуй, Ван И, Ван Хунин, Инь Ли, Ши Тайфэн, Лю Гочжун, Ли Си, Ли Цян, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй, Ли Хунчжун, Хэ Вэйдун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Чжан Гоцин, Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Чжао Лэцзи, Юань Цзяцзюнь, Хуан Куньмин, Цай Ци

Члены ПК Политбюро ЦК КПК:
Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си".

20-й съезд КПК закрылся в субботу в Пекине, Си Цзиньпин председательствовал на заключительном заседании 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. В субботу на заключительном заседании 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) был избран состав Центрального комитета (ЦК) КПК 20-го созыва и состав Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва и Центральная комиссия по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая.


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Теги: 
Си Цзиньпин  Китай  генсек 

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