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28.10.2024 21:08
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость превращения Китая в культурную державу к 2035 году
28 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на превращении страны в культурную державу к 2035 году. Си Цзиньпин сделал это заявление, председательствуя на коллективной учебе Политбюро ЦК КПК, сообщает Синьхуа.
Он подчеркнул необходимость непрерывного развития социалистической культуры с китайской спецификой в новую эпоху.
Си Цзиньпин указал, что важно придерживаться марксизма в качестве основополагающей руководящей идеологии, укореняться в обширной и глубокой китайской цивилизации, адаптироваться к тенденциям развития информационных технологий.
Китайский лидер отметил необходимость постоянного развития такой социалистической культуры, которая обладает мощной идеологически направляющей силой, объединяет и вдохновляет людей и влияет на весь мир.
"После 18-го съезда КПК мы поставили культурное строительство на видное место в государственном управлении", -- заявил Си Цзиньпин, добавив, что были приняты важные меры и сформированы идеи о социалистической культуре с китайской спецификой в новую эпоху.
Он отметил значительные достижения в деле превращения Китая в культурную державу.
Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо сохранять приверженность руководству партии, повышать управленческий потенциал в культурном секторе в условиях информатизации и опираться на основные социалистические ценности в качестве руководящего ориентира.
Отметив важность стимулирования культурного творчества и новаторства всей нации, китайский лидер призвал прилагать усилия для всестороннего развития демократии в академической и художественной среде, а также оказывать поддержку писателям, деятелям искусства и ученым, чтобы они черпали вдохновение из повседневной жизни и целиком отдавались творчеству.
Си Цзиньпин призвал активно удовлетворять разнообразные интеллектуальные и культурные потребности народа на различных уровнях и в различных областях, повышая потенциал предложения культурных услуг и продуктов.
Кроме того, он подчеркнул важность сохранения и продолжения культурных традиций Китая в процессе их творческого преобразования и новаторского развития.
Особо выделив необходимость непрерывного укрепления культурной "мягкой силы" Китая и влияния китайской культуры, Си Цзиньпин призвал прилагать усилия к расширению международных обменов и сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также к изучению выдающихся достижений всех цивилизаций.