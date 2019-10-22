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В мире     22.10.2019 14:07

Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии был ложным

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Теги:  происшествия на воде  ледоколы  Норвегия 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Сигнал бедствия с российского ледокола «Тор» поданный у берегов Норвегии, был ложным, он был подан в результате сбоя оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу владельца судна — ФГУП «Росморпорт».

Сообщается, что на ледоколе произошло обесточивание части оборудования, в результате чего встали двигатели судна, однако силами экипажа работа всех судовых систем была восстановлена. Сейчас ледокол ждет благоприятной погоды, чтобы продолжить путь в порт Сабетта в Карском море.

Ранее сообщалось ледокол «Тор» подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. К судну были направлены буксиры, однако из-за сильного шторма возможности буксировки не было. Судно следует в порт Сабетта из Санкт-Петербурга.


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Теги: 
происшествия на воде  ледоколы  Норвегия 

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