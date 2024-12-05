Сирийские повстанцы объявили Дамаск «свободным» и заявили, что Асад покинул столицу -CNN

8 декабря — Mossovetinfo.ru — Сирийские повстанческие силы заявляют, что вошли в Дамаск, и источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что боевики занимают ключевые позиции в столице. «В военном отношении Дамаск пал», — сказал источник после того, как альянс повстанцев молниеносно захватил всю страну.



Повстанцы заявили, что сирийский лидер Башар аль-Асад бежал из Дамаска, но президентский офис Сирии и иранские официальные лица ранее утверждали, что он не покидал столицу. Официальные лица США сообщили CNN, что его режим может вскоре пасть. Повстанцы заявляют, что находятся на связи с высокопоставленными офицерами режима Асада, которые рассматривают возможность дезертирства.



Премьер-министр заявил в записанном на плёнку обращении, что правительство готово «сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ».



Интенсивная стрельбы слышна на улицах Дамаска, формирования вооруженной оппозиции продвигаются по центральным улицам города. Об этом сообщили ТАСС по телефону очевидцы. Сейчас на улицах слышна сильная стрельба, оппозиция в городе, продвигаются, много людей на улицах. Насколько можно судить, стреляют в воздух, жертв среди мирных нет, - сказал собеседник агентства. «По телевидению пока ничего не говорят, но все видели видео с заявлениями премьера о готовности мирно передать министерства», - добавил он.



Также, по информации ТАСС, Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии заявила, что призывает свои силы повысить уровень боеготовности до максимального на фоне продвижения боевиков в стране.



«В связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в Сирии мы в демократической автономной администрации на северо-востоке Сирии призываем своих сыновей, дочерей, силы внутренней безопасности, силы народной самообороны и все наши институты, партии и организации к повышению уровня боеготовности до максимального», - говорится в заявлении курдской автономной администрации.



Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.