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В мире     17.07.2022 14:25

Склад хранения ракет «Harpoon», переданных Украине странами НАТО, уничтожен в районе Одессы - Минобороны

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Теги:  Россия  Украина  ракеты  Минобороны  СВО  спецоперация 

17 июля. Mossovetinfo.ru - Склад хранения ракет «Harpoon», переданных Украине странами НАТО, уничтожен в районе Одессы, сообщил 17.07.2022 (13:10) Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации в Сводке о ходе специальной военной операции на территории Украины.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города ОДЕССА уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Harpoon», переданных Украине странами НАТО», - отмечается в сообщении Минобороны.

Также сообщается об общем количестве военной техники ВСУ, уничтоженной с начала проведения спецоперации. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники», - сообщает Минобороны.

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Теги: 
Россия  Украина  ракеты  Минобороны  СВО  спецоперация 

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