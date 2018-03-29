28 марта. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет РФ направит в Великобританию запрос правовой помощи по уголовному делу гражданки России Юлии Скрипаль. Об этом сообщили в СК РФ.



Российская сторона, в частности, попросит британских коллег предоставить копии материалов уголовного расследования. СКР также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Великобританией в рамках расследования данного дела.



Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери в ночь на 4 марта. Великобритания обвинили в причастности к отравлению Россию. Российский МИД отверг все обвинения. Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, Россия ответила зеркально.



Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.