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В мире     29.03.2018 08:54

СКР направит в Великобританию запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль

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Теги:  СКР 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет РФ направит в Великобританию запрос правовой помощи по уголовному делу гражданки России Юлии Скрипаль. Об этом сообщили в СК РФ.

Российская сторона, в частности, попросит британских коллег предоставить копии материалов уголовного расследования. СКР также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Великобританией в рамках расследования данного дела.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери в ночь на 4 марта. Великобритания обвинили в причастности к отравлению Россию. Российский МИД отверг все обвинения. Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, Россия ответила зеркально.

Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.


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Теги: 
СКР 

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