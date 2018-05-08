11 мая. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет России (СКР) направил во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) документы, которые опровергают слова информатора WADA Григория Родченкова о подмене допинг-проб во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщили в СКР.



Документы переданы в рамках расследования уголовного дела в отношении Родченкова, который ранее работал исполняющим обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр».



В СКР также подчеркнули, что следствие продолжает быть открытым для сотрудничества. При этом отмечается, что иностранные компетентные органы и международные спортивные организации не оказывают содействия в расследовании.