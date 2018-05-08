Другие материалы
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В мире
11.05.2018, 11:02
СКР передал WADA опровержение слов Родченкова о подмене допинг-проб
11 мая. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет России (СКР) направил во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) документы, которые опровергают слова информатора WADA Григория Родченкова о подмен...
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В мире
11.05.2018, 10:30
Юлия Самойлова не смогла выйти в финал «Евровидения»
11 мая. Mossovetinfo.ru - Российская певица Юлия Самойлова не выступит в финале песенного конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне 12 мая. Самойлова не смогла преодолеть стад...
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В мире
08.05.2018, 22:16
США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе - Трамп
8 мая. Mossovetinfo.ru – США выходят из соглашения по ядерной программе и вернут санкции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме. «США выйдут из соглаш...