18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Украинские журналисты распространили в воскресенье заявление в котором потребовали от президента, премьер-министра, Верховной Рады, Генпрокуратуры и дипломатические представительства европейских государств и США в Украине остановить цензуру и шантаж СМИ со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Заявление: «Остановить уничтожение свободы слова в Украине!» опубликованного на «Эра-Медиа»
и в ряде других СМИ. Руководители и представители украинских СМИ продолжают присоединятся к заявлению.
«Уровень угрозы свободе слова в Украине дошел до критической черты. За прошлый год общественными организациями зафиксировано почти 300 фактов нарушения свободы слова, из которых около 100 - нападения на журналистов. Применение физической силы к нашим коллегам, поджоги редакций, аресты, обыски, нападения парамилитарных формирований, атаки армии интернет-ботов, давление со стороны правоохранительных, фискальных и других органов - неполный перечень «аргументов» власти в диалоге со СМИ. Отдельное карающую роль в работе СМИ выполняет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянных внеплановых проверок, шантажа редакций относительно продления лицензий и тому подобное», - говорится в заявлении.
Справка ИА «Моссовет» - список подписавших заявление и присоединившегося к заявлению: «Остановить уничтожение свободы слова в Украине!»:
Шеф редактор ООО "Эра-Медиа" Татьяна Гончарова
Генеральный директор Медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич
Генеральный директор телеканала NewsOne Елена Рудик
Первый заместитель генерального директора телеканала "112 Украина" Василий Сметана
Главный редактор "Радио Эра-ФМ" Виталий Дикий
Председатель межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде "В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий "Запрещено запрещать" Андрей Деркач
Присоединились:
Главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва
Первый заместитель главного редактора издания Страна.ua Светлана Крюкова
Шеф-редактор "Радио-Вести" Андрей Блинов
Генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко
Ведущая новостей "Радио Вести" Марина Бердичевская
Учредитель издания "Петр и Мазепа" Дмитрий Подтуркин
Журналист телеканала NewsOne Андрей Лащ
Журналист телеканала UA | TV Елена Тофанчук
Ведущая и журналист Национальной радиокомпании Украины Тамара Гусейнова
Ведущий телеканала "Интер" Павел Тупиков
Главный гостевой редактор телеканала ZIK Алексей Стукало
Ведущая телеканала ZIK Ксения Смирнова
Леонид Костур, Александра Погорелый, Владимир Глущенко, Людмила Тофанчук, Андрей Петренко, Анастасия Рыбчинская, Лариса Климпотюк, Валерия Жашкова, Валерий Тодосиев, Игорь Каленский, Алексей Смоленский, Инна Якуш, Александр Чижков, Маргарита Шевчук, Орияна Беленькая, Людмила Кушнаренко, Людмила Новак , Виолетта Волконская, Виктория Петровская-Еськина, Зоя Стезеринська, Василиса Милиониренко, Николай владимир, Денис Власов, Елена Венгер, Оксана Чижевска.
Список дополняется ...