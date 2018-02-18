В мире 18.02.2018, 16:32 Президент Банка Латвии задержан по делу о коррупции

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) назначило президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу статус задержанного в рамках уголовного дела. Об этом говорится в р...

В мире 18.02.2018, 11:56 В олимпийском Пхенчхане зарегистрировано 275 заражений норовирусом

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По состоянию на субботу, 17 февраля, число зараженных норовирусом на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане возросло до 275 человек. На карантине остаются 59 пацие...