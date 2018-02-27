Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В мире     28.02.2018 07:58

Сотрудники ФСБ приезжали в Аргентину три раза в ходе спецоперации по пресечению контрабанды кокаина

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Аргентина  Россия  наркотики  школа  комментарий  спецоперация 

28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Подробности проведённой спецслужбами операции по пресечению поставок кокаина, обнаруженного в школе при посольстве России в 12 чемоданах, рассказала в ходе беседы с RT Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. К переправке в Россию, по словам Буллрич, готовили партию кокаина высокого качества, стоимость которой оценивается почти в €60 млн.

«Это была выверенная операция. Представьте, что сотрудники Федеральной службы безопасности России приезжали в Аргентину три раза. Мы обменялись информацией о том, как организация работала в Аргентине, в России...» — сообщила Буллрич.

Министр безопасности Аргентины отметила, что «достигнутое взаимное доверие, позволило ликвидировать преступную организацию» и открывает большие перспективы для работы с Россией.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Аргентина  Россия  наркотики  школа  комментарий  спецоперация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:53 Общество Некачественный ремонт дома в Тушино усугубил разрушение фундамента здания - ОНФ

17:31 Город (Москва и область) 80 квартир в Фонд реновации передают москвичи из первых переселяемых домов

17:08 Город (Москва и область) Доширак исполнил предписания Минэкологии Подмосковья по охране атмосферного воздуха

16:20 Другое МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

15:43 Мнения Практически до 43 % снизился общий уровень раскрываемости преступлений - Путин

Актуальные материалы

16:20 Другое МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

15:43 Мнения Практически до 43 % снизился общий уровень раскрываемости преступлений - Путин

07:58 В мире Сотрудники ФСБ приезжали в Аргентину три раза в ходе спецоперации по пресечению контрабанды кокаина

23:18 В России Минобрнауки сократит количество школьных олимпиад

17:42 Город (Москва и область) Главы Москвы и Подмосковья подписали соглашение на заводе ЛиАЗ о поставке автобусов для Мосгортранса

14:42 Общество Песков: не исключено появление Путина на митинге в Лужниках 3 марта

15:12 Происшествия По факту поджога автомобиля журналиста в Подмосковье проводится доследственная проверка

11:04 В мире Порошенко законом о реинтеграции Донбасса развязал руки «партии войны» - МИД РФ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru