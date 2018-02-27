Другие материалы
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В мире
28.02.2018, 07:58
Сотрудники ФСБ приезжали в Аргентину три раза в ходе спецоперации по пресечению контрабанды кокаина
28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Подробности проведённой спецслужбами операции по пресечению поставок кокаина, обнаруженного в школе при посольстве России в 12 чемоданах, рассказала в ходе беседы с RT М...
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В мире
28.02.2018, 07:37
Спцслужбы России и Аргентины совместно пресекли поставку кокаина – посол России
28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Чрезвычайно успешная операция по пресечению поставок крупной партии кокаина, обнаруженного в Аргентине в школе при посольстве в 12 чемоданах, являлась совместной спецопе...
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В мире
27.02.2018, 22:47
Трамп назначил главу своего штаба на выборную кампанию в 2020 году
27 февраля /Mossovetinfo.ru/. Президент США Дональд Трамп назначил бывшего советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой предвыборного штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года, сообщае...