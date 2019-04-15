15 апреля. Mossovetinfo.ru – Совет стран Евросоюза одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба ЕС.
Утверждение поправок прошло без обсуждения, в ближайшее время новая редакция газовой директивы будет опубликована в Официальном журнале ЕС, и спустя 20 дней после публикации поправки вступят в силу.
Поправки предусматривают распространение правил, которые действуют в отношении наземных газопроводов из третьих стран, на строящиеся и действующие морские газопроводы. В частности, трубопровод не может принадлежать компании, которая добывает поставляемый газ. Кроме того, предусматривается доступ к газопроводам третьих сторон, отсутствие дискриминационных тарифов и прозрачность их формирования. При этом, как для действующих, так и для строящихся газопроводов предусмотрена возможность предоставления исключений.
В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строящегося газопровода «Северный поток - 2», заявили, что приняли к сведению решение Совета стран ЕС, однако дать оценку новым правилам решили после его публикации и имплементации в национальное право.
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