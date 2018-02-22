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В мире     22.02.2018 21:43

SpaceX запустила ракету для раздачи всемирного интернета нового поколения

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Теги:  SpaceX  Falcon Heavy  Тесла  Falcon 9  космос  интернет 

22 февраля, Mossovetinfo.ru - - В рамках испытания проекта Starlink по раздаче интернета нового поколения через космические спутники, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с испанским спутником Paz для радиолокационного наблюдения и двумя коммуникационными спутниками: Microsat-2a и Microsat-2b.
Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), ее первая ступень использовалась повторно (ранее участвовала в запуске 24 августа 2017 года).

К 2024 году компания планирует создать на орбите сеть из 12 тыс. аппаратов весом от 100 до 500 кг., которые позволят создать интернет нового поколения со средней скоростью до гигабита в секунду, обеспечив полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.
Затраты на проект, по оценке компании, составят $10 млрд, но через год работы доход может достичь $30 млрд.

В начале февраля SpaceX осуществили демонстрационный пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она вывела в межпланетное пространство личный автомобиль Илона Маска «Тесла».

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Теги: 
SpaceX  Falcon Heavy  Тесла  Falcon 9  космос  интернет 

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