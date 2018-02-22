SpaceX запустила ракету для раздачи всемирного интернета нового поколения

22 февраля, Mossovetinfo.ru - - В рамках испытания проекта Starlink по раздаче интернета нового поколения через космические спутники, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с испанским спутником Paz для радиолокационного наблюдения и двумя коммуникационными спутниками: Microsat-2a и Microsat-2b.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), ее первая ступень использовалась повторно (ранее участвовала в запуске 24 августа 2017 года).



К 2024 году компания планирует создать на орбите сеть из 12 тыс. аппаратов весом от 100 до 500 кг., которые позволят создать интернет нового поколения со средней скоростью до гигабита в секунду, обеспечив полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Затраты на проект, по оценке компании, составят $10 млрд, но через год работы доход может достичь $30 млрд.



В начале февраля SpaceX осуществили демонстрационный пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она вывела в межпланетное пространство личный автомобиль Илона Маска «Тесла».