00:17 Город (Москва и область) 23 февраля в Москве праздничный фейерверк запустят с 16 площадок – места запуска
23:22 Общество Глава предвыборного штаба Навального Волков арестован на 30 суток
22:49 В мире 400 килограммов кокаина планировалось доставить диппочтой посольства России в Аргентине
22:07 Другое SpaceX подтвердила успешное развертывание спутника PAZ на околоземной орбите
21:43 В мире SpaceX запустила ракету для раздачи всемирного интернета нового поколения
08:20 Другое Twitter анонсировал ужесточение мер по борьбе с «ботами»
16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта
12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс
11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр
10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018
10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива
19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю
19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями