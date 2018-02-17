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В мире     17.02.2018 01:15

США будут добиваться экстрадиции вмешавшихся в выборы россиян

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Теги:  США  Россия  россияне  обвинение  выборы  вмешательство 

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - США будут добиваться экстрадиции 13 россиян, которых министерство юстиции обвинило во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сказал замгенпрокурора США Род Розенштайн в ходе брифинга, который транслировало издание Washington Post.

По словам Розенштайна, с российской стороной по вопросу экстрадиции нет никакой коммуникации и американские власти будут «следовать обычной процедуре, добиваясь сотрудничества и экстрадиции».

16 февраля Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России и трём российским компаниям. Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов, вмешательство в американские политические процессы и президентские выборы. 

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Теги: 
США  Россия  россияне  обвинение  выборы  вмешательство 

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