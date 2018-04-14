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В мире     14.04.2018 08:28

США и союзники выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет - Минобороны

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Теги:  Сирия  США  Великобритания  Франция  Минобороны 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции в ночь на 14 апреля по московскому времени по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Удары по Сирии наносились наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

В Минобороны отметили, что силы ПВО Сирии сбили значительную часть ракет на подлете к целям. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе. В Минобороны подчеркнули, что российские силы ПВО в отражении ударом не участвовали.

Президент США Дональд Трамп ранее выступил выступил с обращением к нации и объявил о нанесении ударов по Сирии. По его словам, решение о нанесении ударов было принято после применения Сирией химического оружия. Сирия, а также Россия опровергают данную информацию.

Кроме того, представители российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали сирийский город Дума и не нашли там следов применения химического оружия.. В субботу там должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.


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Теги: 
Сирия  США  Великобритания  Франция  Минобороны 

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