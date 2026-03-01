 
Актуальные темы: переговоры
В мире     05.03.2026 08:40

США планируют проводить операцию против Ирана минимум 100 дней - Politico

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Иран  операция  США  сроки  Трамп  конгресс  выборы 

5 марта — Mossovetinfo.ru — Соединённые Штаты могут проводить военную операцию против Ирана не менее 100 дней, значительно дольше сроков, ранее обозначенных президентом США Дональдом Трампом, который говорил о четырёх неделях. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

По данным издания, представители Центрального командования вооружённых сил США попросили направить в штаб в Тампе дополнительное число военных разведчиков. Это необходимо для поддержки операций против Ирана «на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, — до сентября включительно».

В то же время CNN узнал, что советники просят Трампа скорее объявить о победе в Иране.

Сторонники Трампа опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке втянет США в затяжную войну с Ираном, что приведет к дополнительным политическим рискам, которые не нужны республиканцам перед грядущими выборами в конгресс.

Напомним, 3 марта Госдепартамент США призвал американцев скорее покинуть страны Ближнего Востока, сославшись на «серьезные риски для безопасности», связанные с войной с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио заявил что «самые тяжелые удары еще впереди».

Также CNN со ссылкой на свой опрос утверждает, что новая война США против Ирана не пользуется широкой поддержкой среди американцев: почти 6 из 10 американцев не одобряют решение США о военных действиях в Иране.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Иран  операция  США  сроки  Трамп  конгресс  выборы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:40 В мире США планируют проводить операцию против Ирана минимум 100 дней - Politico

16:29 Происшествия В 2025 году в РФ пресечена деятельность почти 330 этнических преступных группировок – МВД

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

07:41 Общество Более трети россиян через десять лет будут страдать ожирением

07:29 Город (Москва и область) Приостановило движение поездов МЦК из-за повреждения контактного провода на Шелепихе

Актуальные материалы

14:00 В мире Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

10:46 В мире Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

12:09 В мире Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg

08:24 Город (Москва и область) В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru