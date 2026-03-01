Другие материалы
В мире
05.03.2026, 08:40
США планируют проводить операцию против Ирана минимум 100 дней - Politico
5 марта — Mossovetinfo.ru — Соединённые Штаты могут проводить военную операцию против Ирана не менее 100 дней, значит...
В мире
02.03.2026, 16:09
Путин провел телефонные разговоры с главами ОАЭ и Катара
2 марта — Mossovetinfo.ru — 2 марта состоялся телефонный Президента России Владимира Путина с Эмиром Катара Тамимом ...
В мире
01.03.2026, 14:00
Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права
1 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Исламской Республик...