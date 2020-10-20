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В мире     20.10.2020 16:12

США расширили санкции против «Северного потока - 2»

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Теги:  США  Госдеп  газопровод  Северный поток - 2  санкции 

20 октября. Mossovetinfo.ru – США расширили санкции в отношении строящегося газопровода «Северный поток - 2», соответствующее разъяснение опубликовано на официальном сайте Госдепа США.

США распространили санкции на компании, которые предоставляют свои услуги и мощности судам, задействованным в строительстве, а также финансируют их модернизацию или переоборудование. На прекращение этой деятельности компаниям дается 30 дней начиная с 20 октября.

Сообщается, что для остановки строительства газопровода, американская сторона готова использовать «весь санкционный спектр».

США неоднократно утверждали, что строительство газопровода «Северный поток - 2» угрожает энергетической безопасности Европы и является политическим проектом. В свою очередь, российская сторона всегда заявляла, что проект газопровода является чисто экономическим и выгоден европейским странам. Американские санкции и другие попытки остановить строительство газопровода являются примерами недобросовестной конкуренции в попытках США продвинуть на европейский рынок свой сжиженный природный газ, который дороже российского трубопроводного.


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Теги: 
США  Госдеп  газопровод  Северный поток - 2  санкции 

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