20 октября. Mossovetinfo.ru – США расширили санкции в отношении строящегося газопровода «Северный поток - 2», соответствующее разъяснение опубликовано на официальном сайте Госдепа США.



США распространили санкции на компании, которые предоставляют свои услуги и мощности судам, задействованным в строительстве, а также финансируют их модернизацию или переоборудование. На прекращение этой деятельности компаниям дается 30 дней начиная с 20 октября.



Сообщается, что для остановки строительства газопровода, американская сторона готова использовать «весь санкционный спектр».



США неоднократно утверждали, что строительство газопровода «Северный поток - 2» угрожает энергетической безопасности Европы и является политическим проектом. В свою очередь, российская сторона всегда заявляла, что проект газопровода является чисто экономическим и выгоден европейским странам. Американские санкции и другие попытки остановить строительство газопровода являются примерами недобросовестной конкуренции в попытках США продвинуть на европейский рынок свой сжиженный природный газ, который дороже российского трубопроводного.