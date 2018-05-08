8 мая. Mossovetinfo.ru – США выходят из соглашения по ядерной программе и вернут санкции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.



«США выйдут из соглашения с Ираном. Мы вернем экономические санкции самого высокого уровня» — сказал Трамп, отметив, что Иран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие.



Он отметил, что любая страна, которая будет помогать Ирану с ядерной программой, также могут быть подвернуты санкциям со стороны США.



В 2015 году Иран шесть посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) утвердили совместный план действий, выполнение которого снимало с Ирана экономические санкции СБ ООН, США и Евросоюза.