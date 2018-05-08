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В мире     08.05.2018 22:16

США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе - Трамп

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Теги:  Иран  Трамп  Дональд Трамп  ядерная программа 

8 мая. Mossovetinfo.ru – США выходят из соглашения по ядерной программе и вернут санкции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«США выйдут из соглашения с Ираном. Мы вернем экономические санкции самого высокого уровня» — сказал Трамп, отметив, что Иран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие.

Он отметил, что любая страна, которая будет помогать Ирану с ядерной программой, также могут быть подвернуты санкциям со стороны США.

В 2015 году Иран шесть посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) утвердили совместный план действий, выполнение которого снимало с Ирана экономические санкции СБ ООН, США и Евросоюза.


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Теги: 
Иран  Трамп  Дональд Трамп  ядерная программа 

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