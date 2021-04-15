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В мире     15.04.2021 15:21

США высылают 10 российских дипломатов

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Теги:  США  Россия  дипломаты  высылка 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — США высылает десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, сообщает Белый дом.

По мнению американской администрации, ряд российских дипломатов на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб и занимались разведкой под дипломатическим прикрытием.

Кроме того, Белый дом объявил о введении новых антироссийских санкций, в том числе в отношении суверенного долга России.

Помимо этого, Минфин США ввел санкции в отношении 16 компаний и 16 физических лиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы. Также санкции введены в отношении восьми физических лиц и организаций, имеющих отношение к Крыму.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает и считает незаконными любые санкционные устремления, подчеркнул, что на американские санкции Россия отмети по принципу взаимности, а также отметил, что введение новых санкций не будет способствовать возможному проведению встречи между президентами двух стран.

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Теги: 
США  Россия  дипломаты  высылка 

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