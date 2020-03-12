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В мире     12.03.2020 08:52

США запретят въезд в страну из Европы

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Теги:  США  коронавирус  запрет 

12 марта. Mossovetinfo.ru – США с 13 марта на 30 дней закрывают въезд в страну из Европы, об этом объявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что такая мера предпринята в связи с тем, что Евросоюз недостаточно реагирует на распространение коронавируса, в частности в Европе не смогли ограничить поездки из Китая и других стран с наибольшим количеством заболевших.

Министерство безопасности США дало разъяснение, что запрет на въезд в США касается граждан, которые посещали страны Шенгенской зоны не позднее 14 дней перед прибытием в США. В тоже время запрет не касается тех, кто имеет статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторых других лиц.

Кроме того, ограничение не будет касаться Великобритании, а также тех граждан США, которые «пройдут необходимые досмотры». Запрет также не касается грузов и товаров, поступающих в США из Европы.


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Теги: 
США  коронавирус  запрет 

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