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В мире     07.10.2019 12:58

Стали известны нобелевские лауреаты по медицине - 2109

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Теги:  Нобелевская премия 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года, сообщил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

В текущем году Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена американцу Уильяму Кэлину, британцу сэру Питеру Рэтклиффу и американцу Греггу Семенцу.

Премия присуждена им за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.


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Теги: 
Нобелевская премия 

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