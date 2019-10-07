7 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года, сообщил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
В текущем году Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена американцу Уильяму Кэлину, британцу сэру Питеру Рэтклиффу и американцу Греггу Семенцу.
Премия присуждена им за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.
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