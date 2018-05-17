17 мая. Mossovetinfo.ru – Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 80$ за баррель впервые с ноября 2014 года, сообщает РИА Новости.



В ходе биржевых торгов стоимость нефти марки Brent доходила до 80,12$ за баррель.



Причиной роста стоимости нефти стала публикация статистики по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти снизились на 0,3% при ожидаемом снижении не больше чем на 0,18%. Кроме того, на рост стоимости нефти повлияла геополитическая ситуация. Французская компания Total сообщила, что может выйти из проекта «Южный Парс 11» в Иране из-за санкций США.