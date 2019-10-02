2 октября. Mossovetinfo.ru – На завершение строительства газопровода «Северный поток-2» нужно 4-5 недель, заявил в кулуарах «Российской энергетической недели» глава Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
По словам Зубкова, если не будет получено разрешение от Дании на прокладку газопровода через ее территориальные воды, газопровод проложат через нейтральные воды. При этом Зубков отметил, что целесообразнее все же прокладывать газопровод ближе к Дании.
Зубков также заявил, что не может сказать, будет ли решение обойти Данию критическим для сроков реализации проекта, однако подчеркнул, что в любом случае газопропровод будет достроен.
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