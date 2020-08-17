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В мире     17.08.2020 09:44

Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

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Теги:  Белоруссия  выборы  Светлана Тихановская 

17 августа. Mossovetinfo.ru – Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором выразила готовность стать национальным лидером страны, обращение размещено на видеохостинге YouTube.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», - заявила Тихановская.

Также она отметила, что необходимо освободить всех политических заключенных и подготовить законодательную базу для проведения новых президентских выборов, которые будут признаны всем мировым сообществом.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным белорусского Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Тихановская заняла второе место с результатом в 10,09% голосов.

Однако штаб Тихановской отказался признать итоги выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.

Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.


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Теги: 
Белоруссия  выборы  Светлана Тихановская 

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