Таиланд отменил карантин для прибывающих туристов

1 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Таиланда с 1 июня отменили карантин для всех прибывающих в страну туристов вне зависимости от статуса вакцинации, сообщают местные СМИ.



Въезжающим в Таиланд Въезжающим в Таиланд необходим сертификат о вакцинации и медицинская страховка на $10 тыс. Невакцинированные должны предоставить отрицательный результат антиген-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета.



Также необходимо зарегистрироваться в системе Thailand Pass, которая будет автоматически выдавать QR-код.