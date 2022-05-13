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В мире     01.06.2022 07:46

Таиланд отменил карантин для прибывающих туристов

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Теги:  Таиланд  туризм  COVID-19 

1 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Таиланда с 1 июня отменили карантин для всех прибывающих в страну туристов вне зависимости от статуса вакцинации, сообщают местные СМИ.

Въезжающим в Таиланд Въезжающим в Таиланд необходим сертификат о вакцинации и медицинская страховка на $10 тыс. Невакцинированные должны предоставить отрицательный результат антиген-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета.

Также необходимо зарегистрироваться в системе Thailand Pass, которая будет автоматически выдавать QR-код.

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Теги: 
Таиланд  туризм  COVID-19 

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