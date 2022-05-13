Другие материалы
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В мире
01.06.2022, 07:46
Таиланд отменил карантин для прибывающих туристов
1 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Таиланда с 1 июня отменили карантин для всех прибывающих в страну туристов вне зависи...
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В мире
23.05.2022, 11:22
США готовы ответить "военным путем" в случае нападения Китая на Тайвань
23 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Джозеф Байден в понедельник встретился с императором Японии Нарухито. После эт...
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В мире
13.05.2022, 11:17
Сенатор-республиканец временно заблокировал законопроект о выделении помощи Украине
13 мая. Mossovetinfo.ru - Сенат был вынужден отложить окончательное прохождение пакета помощи Украине в размере 40 мил...