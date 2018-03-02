Тела 24 человек обнаружены после пожара в наркоцентре в Баку

2 марта. Mossovetinfo.ru – После пожара в наркологическом центре в Баку были обнаружены тела 24 человек, говорится в совместном заявлении Генеральной Прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациями и внутренних дел Азербайджана,



В совместном заявлении в связи с пожаром говорится, что 2 марта 2018 года в 06.10 в одноэтажном корпусе из деревянной конструкции Республиканского Наркологического Центра, расположенного в Хатаинском районе (города Баку – ред.), произошел пожар.



В результате принятых оперативных мер были спасены 34 человека из находящихся в корпусе 55 человек, 3-ое из них были госпитализированы в Республиканский токсикологический центр Министерства здравоохранения.



Пожар был потушен в 09:13. Во время обследования места возгорания были обнаружены тела 24 погибших.