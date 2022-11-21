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В мире     21.11.2022 08:53

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

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Теги:  Казахстан  выборы  Токаев 

21 ноября. Mossovetinfo.ru - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших в воскресенье выборах главы государства во всех регионах страны и набирает 81,31% голосов. Такие предварительные данные озвучил на брифинге в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров. Он отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана, - сообщает ТАСС.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей», — сказал Абдиров.

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Теги: 
Казахстан  выборы  Токаев 

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