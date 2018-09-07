7 сентября. Mossovetinfo.ru – Заявлений британской стороны по инцидентам в Солсбери и Эймбсери выдержаны в недопустимой тоннальности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Выступление премьер-министра Великобритании в британском парламенте 5 сентября, как и сделанные ею ранее заявления по теме Солсбери и Эймсбери, выдержано в недопустимой тональности», - заявила Захарова.
Захарова отметила, что во всех выступлениях Терезы Мэй по данному вопросу содержатся «безапелляционные обвинения в адрес России». Также Захарова подчеркнула, что все эти обвинения Россия решительно отвергает.
В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила перед членами Британского парламента и заявила, что по данным королевской прокуратуры и Скотланд-Ярда отравление Скрипалей совершили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. При этом Мэй назвала Петрова и Боширова действующими офицерами ГРУ, в связи с чем заявила, что приказ на устранение Скрипалей мог быть отдан руководством ГРУ или российским руководством.
В марте текущего года экс-полковник ГРУ Сергей Срипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия, якобы были отравлены в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом. По версии британской стороны Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом, произведенным в России. Как утверждала британская сторона, Сергей и Юлия Срипаль впали в кому, однако впоследствии их здоровье пошло на поправку. Россияская сторона отвергла все обвинения в отравлении Скрипалей. Последующее расследование не смогло доказать «российский след» в отравлении Скрипалей, однако британская сторона, США и еще около 20 стран Евросоюза выслали российских дипломатов. В ответ российская сторона выслала британских дипломатов и дипломатов других стран.
Позднее в июле в Эймсбери еще два человека получили отравление неизвестным веществом. Женщина 44 лет позднее скончалась в больнице, второй пострадавший 45-летний мужчина через две недели был выписан из больницы. По утверждению британской полиции они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Однако никаких доказательств этому приведено не было.
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