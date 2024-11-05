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В мире     06.11.2024 17:20

Трамп был избран 47-м президентом Соединённых Штатов

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6 ноября — Mossovetinfo.ru — Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединённых Штатов, совершив ошеломляющее политическое возвращение на одних из самых поляризованных выборов в истории США, отмечает Bloomberg.

78-летний Трамп выиграл беспрецедентную предвыборную гонку, в ходе которой он был осуждён за уголовные преступления, пережил две попытки убийства и победил вице-президента Камалу Харрис после того, как она сменила непопулярного президента Джо Байдена в последние месяцы предвыборной кампании.

«Мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединённых Штатов Америки», — сказал Трамп в среду утром (время указано для США - ред.) на своей предвыборной вечеринке в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, сообщает Bloomberg.

Трамп одержал победу, поскольку избиратели по всей стране склонились вправо, что позволило ему захватить ключевые штаты.

Также республиканцы входе выборов 5 ноября получили контроль над Сенатом США на фоне череды побед союзников Дональда Трампа, что даёт Республиканской партии мощный рычаг влияния в напряжённых налоговых и бюджетных баталиях в следующем году. Это означает также, что Республиканская партия будет иметь решающий голос при назначении Трампом исполнительных и судебных должностных лиц.

Bloomberg отмечает, что лучшая надежда демократов на власть в Вашингтоне после того, как Дональд Трамп вернул себе Белый дом, зависит от результатов нескольких ожесточённых предвыборных гонок в Палате представителей США. Партии нужен чистый выигрыш всего в четыре места в Палате представителей, чтобы вырвать незначительное большинство у республиканцев. Но поскольку несколько ключевых выборов все еще слишком близки к завершению - особенно в печально известной медленным подсчетом голосов Калифорнии — могут пройти дни, прежде чем станет ясно, у какой партии большинство.
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Фото (скрин) и инфографика: Bloomberg.


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