30 сентября. Mossovetinfo.ru - Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первые дебаты.



В ходе дискуссии кандидаты постоянно перебивали друг друга, а также, впервые в истории теледебатов, позволяли себе непарламентские выражения в отношении оппонента.



Байден предлагал Трампу «заткнуться», назвал его «щенком Путина» и «расистом». Кроме того, Байден обвинил Трампа в том, что тот «запаниковал» перед угрозой коронавируса и заявил, что у его оппонента нет никакого плана по борьбе с пандемией.



В ответ Трамп заявил, что в Байдене нет «ничего умного», сравнил его с испражнениями, а также заявил, что при Байдене от коронавируса умерло бы в десять раз больше жителей США. Кроме того, Трамп обвинил Байдена в потакании насилию.



Помимо этого, Трамп обвинил Байдена в том, что тот хочет лишить 180 миллионов американцев частной страховки. В ответ Байден заявил, что Трамп хочет отменить популярные меры по расширению медицинской страховки, принятые во время президентства Барака Обамы.



Байден также пообещал создать семь миллионов рабочих мест, на что Трамп просто махнул рукой и заявил, что при нем в США была создана величайшая в истории США экономика, которой навредил коронавирус, названный Трампом «китайской чумой».



Также Трамп заявил, что Байдена «обведут вокруг пальца» радикальные левые, в ответ Байден обвинил Трампа в том, что он содействует ультраправым.



Голосование по почте Трамп назвал «катастрофическим», отметил, что результаты голосования могут быть неизвестны много месяцев, а также призвал своих сторонников прийти на избирательные участки и внимательно следить за возможными нарушениями. В ответ Байден заявил о необходимости доверять голосованию по почте и заявил, что не будет объявлять себя победителем, пока это не будет официально подтверждено.



Байден обвинил Трампа в неуплате налогов, на что тот возразил, что заплатил налогов на миллионы долларов и пообещал в будущем предъявить свою налоговую декларацию.



Кандидаты в президенты проведут еще два тура теледебатов, кроме того, еще один тур дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс (кандидат Трампа) и Камала Харрис (кандидат Байдена). Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.